شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا السيول فى السودان إلى 78 قتيلًا و89 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد فضل الله سراج الدين، نائب مفوض العون الإنسانى فى السودان، ارتفاع عدد ضحايا السيول فى البلاد إلى 78 قتيلا و89 مصابا. وقال سراج الدين، فى تصريحات، اليوم الجمعة، إن عدد الأسر المتأثرة بالسيول بلغ 65 ألفا و322 أسرة، لافتا إلى أن 40 ألفا و800 منزل انهارت بشكل كلى، فيما أنهار 24 ألفا و 444 منزلا جزئيا. وأوضح أن ولاية النيل الأبيض "جنوبى الخرطوم"، هى الأكثر تضررا من السيول.

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