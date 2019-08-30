الارشيف / اخبار الخليج

الجيش الجزائرى يدمر قنبلتين تقليديتى الصنع شمالى البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر قنبلتين تقليديتى الصنع شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، كشف وتدمير قنبلتين تقليديتى الصنع فى ولاية المدية "شمال".

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش بالمدية قنبلتين تقليديتى الصنع.

وأضافت فى بيانها، أن قوات الدرك الوطنى "تابع للجيش" بولاية الطارف، أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص كانوا على متن قارب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائرى يدمر قنبلتين تقليديتى الصنع شمالى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا