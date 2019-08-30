شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر قنبلتين تقليديتى الصنع شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، كشف وتدمير قنبلتين تقليديتى الصنع فى ولاية المدية "شمال".

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش بالمدية قنبلتين تقليديتى الصنع.

وأضافت فى بيانها، أن قوات الدرك الوطنى "تابع للجيش" بولاية الطارف، أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص كانوا على متن قارب.