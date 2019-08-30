مصر... نقل أجزاء من مسلة رمسيس الثاني لوضعها في قلب العاصمة

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن عملية النقل جاءت بهدف البدء فى أعمال ترميم وتجميع المسلة لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين فى مصر والعالم.
© REUTERS / Social media Web site via Reuters TV
يشار إلى أن وزارة الآثار انتهت في سبتمبر الماضي من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية، كما بدأت بالتمويل الذاتي أعمال المرحلة الثانية لترميم وتجميع وإقامة عدد آخر من المسلات والتماثيل والأعمدة بمنطقة صان الحجر الأثرية، التي تعتبر أحد أهم المواقع الأثرية في الدلتا ومحافظة الشرقية.
وتم إطلاق مشروع التعاون المصري الفرنسي لرفع كفاءة الخدمات في المنطقة، حيث استطاعت فرنسا توفير مبلغ كبير لتمويل مشروع التطوير الذي سيشمل إقامة مركز للزوار في المنطقة لتقديم الإرشادات والتسهيلات للزائرين، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بالموقع وإنشاء صفحات إلكترونية تتيح المزيد من المعلومات والصور الأرشيفية لتاريخ اكتشاف المنطقة.
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