مقتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم انتحاري في عدن

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



عدن: قتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم انتحاري بدراجة نارية في مدينة عدن جنوب اليمن، في أول هجوم انتحاري في المدينة منذ سيطرة الانفصاليين الجنوبيين عليها في 10 من آب/اغسطس الماضي، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس أن "انتحاريا يقود دراجة نارية مفخخة اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد شمال المدينة".

وأصيب عدد من المدنيين في الهجوم الذي وقع في سوق شعبي.

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، يحمل بصمات تنظيم القاعدة.

ونجا أيضا قائد قوات الحزام الامني في المدينة وضاح عمر عبد العزيز من انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى اصابة خمسة من مرافقيه، بحسب ذات المصدر.

Advertisements

وأكد المصدر أن الهجوم الذي استهدف عبد العزيز كان بعبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة الشيخ عثمان في وسط عدن.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية بالتواطؤ مع منفذي الهجمات التي استهدفت مقاتليه في الاول من آب/اغسطس وأدت إلى مقتل 49 شخصا.

وتبنى المتمردون الحوثيون واحدا من الهجومين، بينما نسب الآخر إلى جهاديين.

ويؤكد الانفصاليون أن "محاربة الإرهاب" هي أحد الأسباب التي دفعتهم للاستيلاء على عدن.

واستعاد الانفصاليون الجنوبيون الخميس مدينة عدن بعد أقل من 24 ساعة من فقدانهم السيطرة عليها، بعد استقدامهم تعزيزات كبيرة من محافظات اخرى.

وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.