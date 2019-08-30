شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول أولى طائرات الجسر الجوى الكويتى إلى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أولى طائرات الجسر الجوى الكويتى، إلى مطار الخرطوم، اليوم الجمعة، وعلى متنها مواد إغاثية تُقدر بنحو 40 طنا، لدعم متضررى السيول والفيصانات، فى السودان.

وقال مجلس السيادة فى السودان، فى بيان صحفى، إن الطائرة كان فى استقبالها أعضاء لجنة استقبال الدعم الخارجى بالمجلس.





وأثنت اسمهان أحمد البشير وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية على دولة الكويت لدعمها للمتضررين من السيول والأمطار، موضحة أن هناك لجنة عليا مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزاء الدكتور عبد الله حمدوك للوقوف على حجم الضرر، وأن هناك تنسيقا متكاملا حتى يتسنى تقديم الدعم للمتضررين، وحصر المناطق والأسر المتضررة.

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وثمن عثمان جعفر، الأمين العام للهلال الأحمر السودانى، جهود دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي، مؤكدا أن الدعم سيصل للمتضررين مباشرة بمناطق التوزيع بالولايات، وأن هناك وفدا من الهلال الأحمر الكويتى للإشراف على عملية التوزيع.





من جانبه، قال الدكتور أحمد فضل الله سراج الدين نائب مفوض العون الإنسانى فى السودن، إن الطائرة تعتبر الأولى ضمن جسر جوى يشمل 8 طائرات، لافتا إلى أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية عبارة عن 5 آلاف بطانية، و200 ألف كرتونة مواد عذائية متنوعة، و 100 طقم معدات نظافة شخصية، وتم تخصيصها للولايات المتأثرة حسب الأولوية.





وثمن دعم دولة الكويت، لافتا إلى أن العلاقات بين الكويت والسودان ممتدة وضاربة فى الجذور، وأن المفوضية سقوم بتقديم كل التسهيلات لوصول كل الدعم للمتأثرين.



