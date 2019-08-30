شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة "مئوية لبنان الكبير".. عون يوجه خطابا للبنانيين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون في الثامنة من مساء غد السبت، رسالة الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، لمناسبة اطلاق احتفاليات "مئوية لبنان الكبير" في الاول من سبتمبر 2019، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام .

ويتناول عون في كلمته أهداف الاحتفال بالمئوية، كما يتطرق إلى الاوضاع الراهنة بلبنان سياسيا واقتصاديا.

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ومن جهة أخرى، وجه عون رسالة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عبر فيها عن تعازيه فى وفاة الكاردينال اكيلي سلفستريني الذى لعب دوراً بارزاً في ترسيخ قواعد دبلوماسية الكرسي الرسولي القائمة على الانفتاح وتقويم مبادىء العدالة بين الأمم والشعوب وغيرها من اسس التعاطي الدولي.

واعتبر عون في رسالته أن "الكاردينال الراحل عايش الظروف التي عاشها لبنان سنوات طويلة"، مستذكراً خصوصاً "دوره في الاعداد والتحضير لانعقاد "السينودس من اجل لبنان" الذي دعا اليه البابا القديس يوحنا بولس الثاني، الذي اصطحب معه الكاردينال سلفستريني خلال زيارته التاريخية الى لبنان"، واصفاً الكاردينال الراحل بـ"الصديق الكبير للبنان".