شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مدخل بلدة بيت أمر بالخليل ببوابة حديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، وصعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين. Advertisements وقال الناشط الإعلامى محمد عوض، إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسى ببوابة حديدية بزعم تعرض البرج العسكرى المقام على مدخلها لإلقاء عبوة متفجرة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين ودققوا فى هوياتهم، وعرقلوا حركة التنقل بالمكان .

وفى شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم، واد برقين غرب جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت مما أدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مدخل بلدة بيت أمر بالخليل ببوابة حديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.