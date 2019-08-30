لبنان ينفي تلقي طلب لاستقبال ناقلة النفط الإيرانية

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

نفى وزيران لبنانيان، الجمعة، أن تكون ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي احتجزت لنحو 6 أسابيع في جبل طارق للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى النظام السوري، طلبت الدخول إلى بلادهما.

وقالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني إنه لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط أدريان داريا إلى لبنان.

وأضافت بستاني، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "‏وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قوله "لم يتم إبلاغنا بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتوجه للبنان".

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كانت أنباء تحدثت عن توجه الناقلة الإيرانية باتجاه لبنان.

وهذه هي المرة الرابعة في غضون 10 أيام التي يتم الحديث فيها عن تغيير وجهة الناقلة التي تحمل مليوني برميل من النفط.

كانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة، منتصف أغسطس/آب الجاري بعد احتجازها منذ 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولدى الولايات المتحدة أمر من محكمة فيدرالية لمصادرة الناقلة، وتدعو الدول إلى عدم قبولها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.