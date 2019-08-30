أكار: نريد رؤية انسحاب الإرهابيين من شرقي الفرات بأنفسنا

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "هناك معلومات حول انسحاب إرهابيي تنظيم ي ب ك من بعض المواقع وتدميرها في منطقة شرق الفرات (شمالي سوريا)، لكننا نريد رؤية كل ذلك بأنفسنا".

وأضاف أكار أن مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت الخميس جولة مراقبة واستطلاع في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.