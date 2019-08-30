تعرف عليها.. نصائح لقائدي المركبات تحافظ على المشاة

صحيفة الخليج الالكترونية

قدّم «المرور السعودي»، اليوم الجمعة، خمس نصائح لقائدي المركبات من أجل المحافظة على سلامة المشاة، وذلك في “إنفوجراف”.

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وتشمل النصائح، التحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.

وكان «المرور السعودي» قد شدّد في وقتٍ سابق من اليوم، على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة وذلك لتأمينهم خلال السير، وقال إنّ «المقاعد الخلفية هي المكان الآمن للأطفال بالمركبة حتى سن الـ12».