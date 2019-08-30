حرة عويرض وأثرها على تضاريس العلا

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : أثرت حرة عويرض كثيرا في تشكيل تضاريس ⁧‫العلا‬⁩ وهي بركانية باردة لإرتفاعها وتعد تربتها خصبة نباتها متنوع وفيها تشكيلات حجرية قديمة .

‏إذا كانت أودية العلا شرايين فهي القلب الكبير الذي يوزع عليها مطر السماء شرقا وغربا في أكثر من 40 وادٍ رئيسي في 6 منها على الأقل عيون جارية إلى اليوم.

وجنوب العلايوجد مكان ملون جميل و منتزه طبيعي للرسوم الصخرية، يمكن التجول فيه مشيًا بين أكثر من 100 موقع. في متعة لا تنقطع من المقارنة ومحاولات الفهم والربط لما تركه العابرون والصيادون والرعاة وربما المقيمون. Advertisements

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