قنصليتنا في #مومباي تحذر السعوديين من منع السفر والغرامة

صحيفة الخليج الالكترونية دعت القنصلية السعودية في مومباي، المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية. وأوضحت القنصلية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة) أن ذلك يأتي لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تاخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية.

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