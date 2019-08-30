مترو دبي ينتهي من تغيير موقع عربة النساء والأطفال

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استكمال تغيير موقع عربات النساء والأطفال في قطارات المترو الحالية، مع نهاية أغسطس الجاري، والذي استغرق شهرين وتضمن إزالة جميع الملصقات خلال ساعات الصيانة من مواقعها السابقة بجانب المقصورة الذهبية، إلى الموقع الجديد في نهاية مقصورة القطار على الجانب الآخر من المترو. وقال محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات بالهيئة: «إن خطة تغيير موقع العربات، شملت ثلاث مراحل تمثلت في إبلاغ ركاب المترو بتغيير موقع العربة، وتخصيص موظفين إضافيين بالمحطة في حال وجود أية استفسارات لديهم، وإرشادهم للمقصورات المخصصة لهم، بينما تمثلت الثانية في وضع ملصقات ولوحات على أرضيات وبوابات رصيف المحطة، لتوجيه النساء والأطفال إلى الموقع الجديد، والثالثة هي انتهاء تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات المترو الحالية».

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