شكرا لقرائتكم خبر عن دبى وأبوظبى الأكثر أمناً على مستوى الأمن الرقمى إقليمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدّرت كل من أبوظبى ودبى مدن الشرق الأوسط وأفريقيا فى الأمن الرقمى ضمن مؤشر أكثر مدن العالم أمناً لعام 2019 الذى نشرته وحدة إيكونومست إنتلجانس التابعة لمؤسسة الإيكونومست، حيث اشتركتا فى المركز 24 برصيد 74.1 نقطة، متقدمتين على بروكسل وميلانو ومدريد وبرشلونة والعديد من العواصم العالمية العريقة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وبحسب المؤشر تقاسمت أبوظبى ودبى المركز26 عالمياً ضمن أكثر المدن أماناً فى مؤشر أمن البنية التحتية الفرعي، بينما قفزتا إلى المركزين 11 و12 على التوالى فى مؤشر الأمن الشخصي، متقدمتين على مدن مثل زيوريخ وفرانكفورت وباريس ومدريد.

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أما فى مؤشر الأمن الصحى الفرعى فقد حلّت أبوظبى فى المركز 29 عالمياً بـ 71.8 نقطة، بينما جاءت دبى فى المركز 31 بـ 70.5 نقطة، وأظهر المؤشر العام تصدّر أبوظبى ودبى مدن الشرق الأوسط وأفريقيا فى مستوى الأمن، وجاءتا فى المركزين 27 و 28 عالمياً على التوالي.

وتصدّرت طوكيو مؤشر أكثر المدن أمناً 2019 الذى ضم 60 مدينة إلى جانب كل من سنغافورة وأوساكا وأمستردام وسيدني، فيما حلّت كل من كاركاس ولاغوس فى المركزين 59 و 60 على التوالي، وضم المؤشر 3 مدن عربية هى الكويت 38، والرياض 39، والقاهرة 55.