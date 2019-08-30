شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 150 مهاجرا يقتحمون السياج الحدودى بين المغرب وجيب سبتة الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن أكثر من 150 مهاجرا عبروا السياج الحدودى بين المغرب وجيب سبتة الإسبانى فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وإن ستة على الأقل من أفراد الشرطة الإسبانية أصيبوا بجروح طفيفة خلال محاولة منعهم من الدخول.



السياج الحدودى بين المغرب وجيب سبتة الإسبانى

ويجذب جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان الواقعان على الساحل الشمالى للمغرب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. ويفصل الجيبان عن المغرب سياج بارتفاع ستة أمتار يعلوه سلك شائك.



الشرطة الإسبانية

وقال المتحدث "حاول نحو 250 مهاجرا القفز فوق السياج ونجح نحو 155 فى ذلك". وأضاف "لم يكن اقتحاما عنيفا كالسابق. مع ذلك أصيب ستة من أفراد الشرطة على الأقل وبعض المهاجرين بجروح طفيفة".

وكان آخر اقتحام كبير للسياج الحدودى فى أغسطس من العام الماضى عندما تمكن 118 مهاجرا من الوصول إلى الأراضى الإسبانية لكن معظمهم أعيدوا إلى المغرب قى وقت لاحق.

Advertisements



القبض على المهاجرين

ويتزامن ما حدث فى سبتة اليوم مع وصول سفينة حربية إسبانية إلى إسبانيا وعليها 15 مهاجرا تقطعت بهم السبل فى البحر بعد أن رفضت إيطاليا دخولهم.



المهاجرون بعد اقتحام الحدود

وفى حادثة منفصلة، أنقذ خفر السواحل الإسبانى يوم الأربعاء أكثر من 200 مهاجر من أفريقيا جنوبى الصحراء كانوا فى ثلاثة مراكب فى بحر البوران بين المغرب وإسبانيا.



اقتياد المهاجرون إلى مراكز الشرطة



السياج الحدودى



تمشيط منى بمحيط السياج الحدودى