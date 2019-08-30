شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: رجل أعمال خليجى مقرب من الأسد يستثمر مليارى دولار بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية سورية عن ظهور عبدالحميد دشتي المطلوب خليجياً على لائحة الإرهاب، في العاصمة السورية دمشق، بعد أن حصل على جنسيتها بأمر من الرئيس السورى بشار الأسد، مؤكداً عزمه الاستثمار فى سوريا بقيمة مليارى دولار أمريكي.

وقال موقع "أخبار سوريا والعالم"، إن دشتي موجود حالياً في دمشق بهدف الاجتماع مع المعنيين بالاقتصاد في سوريا، لطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة.

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ويعتبر دشتي من أبرز رجال الأعمال الخليجيين الداعمين للنظام السورى فى دمشق.

وأكدت مصادر خاصة، لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن دشتي ينوي المشاركة في استثمارات عقارية تروج لها حكومة دمشق.