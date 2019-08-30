شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة المكرمة ينهى استعداداته لبدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسى الجديد 1440 - 1441 هـ وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية وبرامج أسبوع التهيئة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسى الجديد، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.



وهنأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسى الجديد، مبينة بأنهم مستقبل الوطن الواعد ومتمنية لهم التوفيق للجميع و أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات فى المراحل الدراسية .

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وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسى الجديد حيث تستقبل فى أول يوم دراسى أكثر من 382 ألف طالب وطالبة ينتظمون فى 1538 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، بينما استعدت 55 مدرسة لتنفيذ الطفولة المبكرة لاستقبال أطفالها، ، فيما باشر أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم فى المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.



ودعت الإدارة قادة وقائدات المدارس بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدى لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائى والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوى ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلى للمدرسة فى برنامج نور خلال الأسبوع الأول للدراسة والتواصل مع مسؤولى النقل المدرسى وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم .