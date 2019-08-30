اليمن... نجاة قائد الحزام الأمني في عدن من الاغتيال

وصرح مصدر أمني لموقع "عدن 24"، بأن محاولة الاغتيال كانت بعبوة ناسفة استهدفت طقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب جولة القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

FAWAZ SALMAN

وبحسب المصدر، فإن استهداف القائد وضاح عمر "وقع خلال منع عدد من البلاطجة من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة، ليصاب نتيجة ذلك خمسة من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر حيث تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة".

وانفجرت عبوة ناسفة أخرى في جولة الكراع في مديرية دار سعد استهدفت قوات الحزام الأمني، وذلك أثناء تلك الحملة، مضيفا أنها لم تخلف أي خسائر بشرية أو مادية.

في سياق آخر، أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أمس الخميس، استمرار قوات المجلس في إزالة ما وصفه بـ"التهديدات الإرهابية" في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات جنوب اليمن، في إشارة إلى الجيش اليمني.

وحسب موقع المجلس الانتقالي، قال الزبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس في عدن: "فوجئنا بالاعتداءات على أهلنا في محافظة شبوة تحت مظلة الشرعية واستهداف قوات النخبة لإعادة التهديد الإرهابي الدولي في المنطقة".