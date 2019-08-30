مركز المصالحة: بدء وقف إطلاق نار في إدلب السورية اعتبارا من 31 أغسطس

حميميم - سبوتنيك. وجاء في البيان: "بهدف استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019".

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ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وكان الجيش السوري سيطر مساء أمس الخميس على مساحات جديدة من ريف إدلب الجنوبي، ضمن عملياته العسكرية المتواصلة لاستعادة السيطرة على شمال البلاد.

وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة خاضتها قواته ضد مسلحي "حراس الدين"، المسيطر على تلك المنطقة، والتابع لـجبهة النصرة الإرهابية" [المحظورة في روسيا]".