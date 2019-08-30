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وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه التفجير أعقبه هجوم لمسلحين أطلقوا النار على قوات الحزام الأمني.
© AFP 2019 / Mohammed HUWAIS
وأفادت قناة "سكاي نيوز" بسقوط قتلى وجرحى من جراء الانفجار.
وتمكنت قوات "الحزام الأمني" في اليمن، أمس الخميس، من السيطرة بشكل كامل على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حزب "الإصلاح" التابعة للحكومة الشرعية.
وأفادت مصادر أن قوات "الحزام الأمني" سيطرت على الطريق الواصل بين محافظتي عدن وأبين بعد فرار جماعي لقوات حزب "الإصلاح" المنضوية تحت لواء الحكومة.
كما سيطرت قوات "الحزام الأمني"، أمس، على مدنية جعار في محافظة أبين، ودحرت قوات حزب "الإصلاح" من دوفس وشقرة في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الحزام الأمني شمالي عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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