شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إقلاع طائرة الإغاثة الأولى المحملة بالمواد الإغاثية إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكويت إقلاع طائرة الاغاثة الكويتية الأولى، التى تحمل مساعدات غذائية وإنسانية الى السودان، فى إطار الجسر الجوى المخصص لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذى ضربت السودان أخيرا.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- إن طائرة المساعدات التى انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.

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وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الانسانية، يأتى تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتى مع الأشقاء فى السودان، والحرص على الاسهام فى تخفيف معاناة المنكوبين بها.



وأوضح أن المساعدات الانسانية المقدمة للشعب السوداني، تأتى استكمالا للدور الذى تقوم به الكويت، للتخفيف من آثار هذه الكارثة التى حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني، وتسببت بإحداث أضرار جسيمة، تمثلت فى انهيار منازل وتشريد العديد من سكان عدد من المناطق، ووقوع خسائر فادحة فى المرافق والخدمات العامة جراء هذه الفيضانات والسيول.



تجدر الإشارة إلى أن السودان تعرضت لأمطار غزيرة منذ اوائل يوليو الماضي، تسببت بأضرار لنحو 200 ألف شخص فى 15 ولاية، بينما كانت ولاية النيل الأبيض جنوبى الخرطوم، الأكثر تضررا.