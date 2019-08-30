الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ غارات وهمية فى أجواء قرى حدودية جنوبى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الطيران الحربى الإسرائيلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الغارات الوهمية التى ينفذها فى أجواء القرى الحدودية فى الجنوب اللبنانى منهتكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت مصار أمنية اليوم أن الطيران الحربى الإسرائيلى كثف من طلعاته الجوية وعلى علو منخفض، فى أجواء القطاع الغربى والقرى الحدودية فى قضاء صور فى جنوب لبنان. Advertisements

كما نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية فى أجواء المنطقة خصوصًا فوق الناقورة.

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