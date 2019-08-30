شكرا لقرائتكم خبر عن تاس: الجيش السورى يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد فى إدلب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع قولها إن قوات الحكومة السورية ستوقف إطلاق النار من جانب واحد فى منطقة خفض التصعيد في منطقة إدلب صباح غد. كما ذكرت وكالة إنترفاكس أن وزارة الدفاع الروسية حثت الفصائل السورية المسلحة فى المنطقة على الانضمام لوقف إطلاق النار. وروسيا أكبر داعم للحكومة السورية في الحرب المستعرة منذ ثماني سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاس: الجيش السورى يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد فى إدلب غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.