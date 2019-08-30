شكرا لقرائتكم خبر عن "نفط الكويت" تجرى أكبر هيكلة إدارية منذ إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سياق خطة مؤسسة البترول لإعادة هيكلة القطاع النفطي، وبناءً على قرار مجلس إدارة شركة نفط الكويت وهى إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة عماد السلطان قراراً بإجراء تغييرات تنظيمية على الهيكل الإداري للشركة هي الأكبر منذ إنشائها، على أن يبدأ العمل بها بعد غد الأحد.

وأوضح القرار، وفقل لصحيفة "الجريدة"، أن التغييرات التي شملت إعادة تسمية للإدارات والمديريات ونقل تبعية مجموعات وفرق عمل إضافة إلى تغيير عدد من المسميات الوظيفية وتعيين كوادر جديدة، تأتي في إطار تحسين أداء الشركة، ورفع إنتاجيتها وتهيئة هيكلها الإداري لتنفيذ استراتيجية 2040.

كان وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، قد كشف أن إعادة هيكلة القطاع النفطي جاءت لضمان تماشيه مع التوجهات الاستراتيجية البعيدة المدى للمؤسسة، ودعم النمو المستمر للصناعة النفطية، وإدارة العمليات بشكل متكامل ومستدام لتحقيق القيمة المثلى للقطاع.

وكان عماد سلطان نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتجارية في شركة نفط الكويت، قد أكد فى تصريحات سابقة له ، أن الشركة صدرت خمسة ملايين برميل من النفط الخفيف الممتاز منذ يوليو 2018 معتبرا أن هذه الخطوة تشكل "انطلاقة جديدة تاريخية للصناعة النفطية في دولة الكويت"، مشيراً إلى أن إنتاج النفط الثقيل سيصل إلى 60 ألف برميل يوميا في نهاية العام الجارى ، مبينا أن الشركة انتهت حتى الآن من 86 % من عمليات الإنشاء لمشروع منشأة إنتاج النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة حيث استكملت وجهزت 930 بئرا في هذا الحقل استعدادا للتشغيل.