شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات الوطنى يحقق أربع ميداليات فى البطولة الدولية للقفز بالمظلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الإمارات الوطنى للقفز بالمظلات إنجازا جديدا لرياضة الإمارات عامة والرياضات الجوية خاصة بعد أن حلق المنتخب بأربع ميداليات ملونة فى سماء أوكرانيا خلال مشاركته فى البطولة الدولية للقفز بالمظلات والتى أقيمت هناك منذ أيام وشهدت مشاركة واسعة من أكثر من 11 دولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وكعادته تألق نجم منتخبنا عبدالبارى قبيسى وحصد وحده ثلاث ميداليات منها ذهبية واحدة وفضيتان، ففى مسابقة المسافة نال الميدالية الذهبية بعد أن تصدر بمجموع نقاط 295.764 نقطة ونال فضية السرعة حينما حل ثانيا برصيد 253.898 نقطة كما نال الميدالية الثالثة "فضية" فى المجموع العام بعد أن حل ثانيا وجمع 808.050 نقطة وبفارق ضئيل عن صاحب الذهبية الأوكرانى الذى جمع 851.950 نقطة كما حقق نجم منتخبنا الواعد فهد ادريس الميدالية البرونزية فى الترتيب العام محققا رصيدا قدره 706.418 نقطة .

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وأرجع نصر حموده النيادى رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية هذه الإنجازات إلى الدعم اللامحدود والمستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس مجلس دبى الرياضى الذى يولى هذه الرياضة اهتماما بالغا لتتمكن من احتلال هذه المكانة العالمية وأن تكون رقما صعبا فى كافة البطولات الدولية .

ووجه النيادى التهانى والتبريكات إلى الفريق معربا عن سعادته البالغة بهذا الانجاز الذى يحققه أبطالنا ليسطروا صفحة ناصعة جديدة لصفحات الإنجارات الرياضية بالدولة عامة وللقفز المظلى خاصة مشيرا إلى مشاركة أبرز نجوم اللعبة المعروفين فى هذه التظاهرة العالمية.

وحيا النيادى جهود القائمين على أمر اللعبة مهنئا أسرة الرياضات الجوية وأصحاب الإنجاز على هذا الفوز الكبير منوها إلى أن هذه الإنجازات المتلاحقة ليست بغريبة على أبناء الإمارات الذين تعودنا منهم على مثل هذه الإنجازات التى ترصع صدر أسرة الرياضات الجوية ورياضة الإمارات.