شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش السورى تسيطر على بلدة التمانعة فى إدلب الجنوبى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش السورى والقوات الموالية له فجر الجمعة على بلدة التمانعة فى ريف ادلب الجنوبى الشرقى بعد معارك عنيفة مع مسلحى المعارضة.

وقالت تقارير إعلامية سورية، إن الجيش السورى يواصل تقدمه فى ريف إدلب وحماة، حيث بدأت قوات الجيش السورى التقدم باتجاه تل سكيكات، وسط هروب مسلحى المعارضة أمام ضربات الجيش وسلاح الطيران، وتتقدم القوات باتجاه بلدة التح، ومنها إلى مدينة معرة النعمان.

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وأكدت تقارير سورية، أن أكثر من 30 عنصراً وجرح حوالي 20 في انفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً للقوات الحكومية على أطراف بلدة التمانعة، إضافة الى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال تقدم القوات الحكومية والروسية ومعاركها صوب بلدة التمانعة وداخلها.