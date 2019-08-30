الارشيف / اخبار الخليج

الجيش السورى يسيطر على بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش السورى والقوات الموالية له فجر اليوم الجمعة على بلدة التمانعة فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى بعد معارك عنيفة مع مسلحى المعارضة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وأكدت قاعدة حميميم العسكرية الروسية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى" سيطرة القوات الروسية والسورية على التمانعة ".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يسيطر على بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا