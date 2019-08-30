شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش السورى والقوات الموالية له فجر اليوم الجمعة على بلدة التمانعة فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى بعد معارك عنيفة مع مسلحى المعارضة، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وأكدت قاعدة حميميم العسكرية الروسية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى" سيطرة القوات الروسية والسورية على التمانعة ".