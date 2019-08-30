تركيا: ناقلة النفط الإيرانية في طريقها إلى #لبنان

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إن ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1” تتجه حالياً إلى لبنان لا إلى تركيا.
وقال تشاوش أوغلو في أوسلو رداً على سؤال لمعرفة ما إذا كانت الناقلة تتجه نحو تركيا: “هذه الناقلة لا تتجه بالواقع نحو اسكندرون (جنوب تركيا)، إنها تتجه نحو لبنان”، لكن بدون تحديد ما إذا كان لبنان وجهتها النهائية. وكانت الولايات المتحدة طلبت احتجاز السفينة.
وفي وقت سابق، قالت ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″، المعروفة سابقاً باسم “غرايس 1″، إنها الآن في طريقها إلى تركيا.
وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهته المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص به إلى الإسكندرونة بتركيا يوم الجمعة. ومع ذلك، يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام التعريف التلقائي، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية.
في السابق، قالت السفينة إنها ستتجه إلى مرسين بتركيا قبل أن تغير تلك الوجهة لاحقاً.
وكانت “أدريان داريا 1” محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.
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