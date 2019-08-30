انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأول لاستخدامات الليزر في طب الأسنان بعسير

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ابها
انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات مؤتمر عسير الأول لاستخدامات الليزر في طب الأسنان وإصابات الفم والأسنان في فندق أزد بأبها وسط حضور تجاوز الـ٨٠ طبيبا وطبية من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة وكذلك أطباء وطلاب الامتياز بالمنطقة.
وافتتح المؤتمر بحضور شركة بشير شكيب وممثلها الدكتور مازن الحريبي وبالشراكة والتعاون مع مجموعة DENTEVENT والمشرف العام على المجموعة الدكتور سالم الشهري وبرعاية مركز DMTC للتدريب الطبي والأبحاث.
ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سالم الشهري أن هذا الحدث هو الأول من نوعه المختص بالليزر على مستوى الممل ويُقام للمرة الأولى في منطقة عسير.
وتخلل اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات الاثرائية في جديد استخدامات الليزر في طب الاسنان قدمها كلاً من الدكتور محمد سليم أخصائي جراحة الوجه والفكين والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر الجراحية في طب الاسنان من جامعة جنوى في إيطاليا والدكتور مهند ربيعي والحاصل على الماستر في استخدامات الليزر في طب الاسنان من اليونان.
وأجرى المتدربون تطبيقاً عملياً حول استخدام أجهزة الليزر أثناء ورشة العمل المُقامة؛ كما تم تخصيص فعاليات اليوم الجمعة للتدريب على التعامل مع إصابات الفم والأسنان وطريقك إصلاحها.
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