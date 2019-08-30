قضاة سابقون يكشفون الهدف الحقيقي لمحاكمة البشير

فيما كشف القضاة السابقون عن وجود قضاة يمارسون المهنة في المحاكم حاليا بالرغم من كونهم ليسوا خريجي كليات قانون، وفقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية.
وأعلن القاضي السابق الشيخ حسن فضل الله في مؤتمر صحفي بمقر تجمع المهنيين أمس، تمسكهم بتعيين عبد القادر رئيساً للقضاء، وقال القضاة إن الترتيبات تجرى لتسيير موكب مليوني دعماً لتعيينه بعد ضغوطات مارستها لجان المقاومة بالأحياء ومواطنون.
ووصف الشيخ محاكمة المعزول البشير بأنها مسرحية عبثية وليست محاكمة، غير أنه توقع إدانته في البلاغ الحالي للحيلولة دون تسليمه للجنائية.
وأضاف: أتوقع الإدانة، حتى إذا طلبت المحكمة الجنائية تسليمه يكون التعلل بأن البشير الآن ينفذ حكما قضائيا.
وأشار إلى أن محاكمة البشير الآن تقصد منها عرقلة ذهابه للمحكمة الجنائية، وأوضح أن الرئيس المعزول مرعوب من تسليمه للجنائية.
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