قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

دمشق - سبوتنيك. وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي، بعد معارك عنيفة خاضتها قواته ضد مسلحي "حراس الدين"، المسيطر على تلك المنطقة، والتابع لـجبهة النصرة الإرهابية" [المحظورة في روسيا]".

© Sputnik . Bassel Shartouh

وأضاف القائد الميداني: "الجيش سيطر أمس على مزارع التمانعة وبلدة الزرزور وتل غبار، وتابع تقدمه باتجاه التمانعة التي سيطر عليها اليوم".

وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، قال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن وحدات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني في قوات العميد سهيل الحسن، الملقب بالنمر، قوله:

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إن وحدات الجيش نفذت عملية تمهيد ناري مكثف، استهدفت مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية في المنطقة قبل شن وحدات الاقتحام هجوما بريا كاسحا قوبل بانهيارات في صفوف الإرهابيين.

وأضاف المصدر أن "القوات تقدمت باتجاه المحور الشمالي لبلدة التمانعة، تزامنا مع تقدم وحدات أخرى من الجهتين الجنوبية والشرقية، وتم تطويق مركز البلدة لتبدأ عملية الاقتحام والسيطرة عليها بشكل كامل".

وتمكنت وحدات من الجيش السوري، مساء الأربعاء، من السيطرة على بلدة الخوين والمزارع الممتدة ما بين بلدة الخوين ومدينة التمانعة جنوب شرقي إدلب، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة وبعد تمهيد مدفعي وجوي مكثفين على خطوط تنظيم "أجناد القوقاز".