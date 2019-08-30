العراق يطرح مناقصة عالمية لشراء 30 ألف طن من الأرز

© Sputnik . Vitaliy Timkiv

وأوضحوا أن موعد إغلاق المناقصة هو الخامس من سبتمبر/ أيلول، ويجب أن تظل العروض سارية حتى الخامس عشر منه. وفقا لـ "رويترز".

كانت أحدث شحنة أرز يشتريها العراق بحجم 60 ألف طن من الولايات المتحدة في 17 يوليو/ تموز.

وأجبر الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار العراق على حظر زراعة الأرز وسائر المحاصيل الصيفية كثيفة الاستهلاك للمياه، حيث أعلنت وزارة الزراعة العراقية في سبتمبر/أيلول الماضي، تخفيض إجمالي المساحة المروية المقرر زراعتها في موسم 2018-2019 في خضم نقص المياه.