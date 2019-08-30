شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا " جريس 1 سابقا" تتجه إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا (جريس 1 سابقا) الموجودة حاليا فى المياه الواقعة جنوبى تركيا تتجه إلى لبنان. Advertisements وكان موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن قد أظهر فى وقت سابق من اليوم أن الناقلة التى هى محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيرت مسارها مرة أخرى وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة فى جنوب شرق تركيا. وأدلى الوزير التركى بتصريحاته لصحفيين فى النرويج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا " جريس 1 سابقا" تتجه إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.