شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترسل وحدات بحرية فى مهمة مرافقة سفن مدنية بخليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الصينية اليوم الجمعة مغادرة وحدات بحرية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبى مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقى الصين، فى طريقها إلى خليج عدن؛ للقيام بمرافقة سفن مدنية.

وذكرت الوزارة - فى بيان - أن الوحدات تتكون من قوات من قيادة المنطقة الشمالية للقوات البحرية الصينية، وتضم مدمرة وفرقاطة وسفينة إمداد، إضافة إلى أكثر من 600 ضابط وجندى وعشرات من عناصر قوات العمليات الخاصة ومروحيتين.



وبدأت بحرية جيش التحرير الشعبى الصينى إجراء مهمات المرافقة فى خليج عدن والمياه قبالة الصومال فى ديسمبر 2008.. وأرسلت البحرية الصينية على مدار السنوات الماضية 106 سفن وأكثر من 28 ألف ضابط وجندى لمرافقة ما يزيد على 6700 سفينة صينية وأجنبية.