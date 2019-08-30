تعزيزات عسكرية جديدة للقوات التركية على الحدود السورية

هطاي (تركيا) / الخليج 365
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر عسكرية، الجمعة، بأن التعزيزات جاءت من مختلف المناطق التركية، ووصلت قضاء أنطاكيا التابع لولاية هطاي، المحاذية للحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة.
وأوضحت المصادر أن التعزيزات تشمل شاحنات محملة بدبابات وعربات نقل جنود مدرعة.
وأشارت إلى إن التعزيزات أرسلت بهدف دعم الوحدات المتمركزة على الشريط الحدودي.
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