تحييد 676 إرهابيا شمالي العراق منذ بداية العام

أنقرة / سارب أوزار / الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحييد 676 إرهابيا شمال العراق، منذ بداية العام الجاري، 102 منهم في إطار "عملية المخلب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار خلال حفل بالعاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة منح ترقيات لضباط أتراك، بحضور قادة الجيش التركي.

وقال أكار: "تم تحييد 676 إرهابيا منذ بداية العام الجاري شمالي العراق، 64 منهم في عملية المخلب-1 و16 في عملية المخلب-2 أما في عملية المخلب-3 تم تحييد 22 إرهابيا إلى الآن".

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وأضاف: "نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس حال وقوع أي اعتداء على جنودنا ونقاط مراقبتنا في إدلب"، شمالي سوريا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.