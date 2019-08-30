“أصيل” و “الماجد” يطربان جمهور #عسير

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الخليج - حسن القبيسي
احتضن مسرح طلال مداح بالمفتاحه مساء أمس ثالث حفلات موسم السودة ، والتي أحييها الفنان “أصيل أبو بكر” والفنان ” راشد الماجد” واللذان انتزعا الآهات والإعجاب والتصفيق من قبل الحضور.
وكانت البداية مع الفنان أصيل أبو بكر الذي إعتلى خشبه المسرح وسط ترحيب حار من الجماهير التي ملئت جنبات المسرح وقدم لجمهوره العديد من الأغاني والتي شاركة الجمهور فيها مثل أغنية الحي يحييك وأغنية من عيوني وأغنية اعتذر لك كيف وكان للوطن نصيب من الفن فقدم أغنية يابلادي واصلي .
وفي الجزء الثاني من الحفلة قدم الفنان راشد الماجد مجموعة من الأغاني التي اسعدت واطربت الجمهور الحاضر وبدأها عاش من شافك بعدها غنى الماجد عدد من أغانية المميزة وختم السهرة بأغنية وطنية بعنوان عاش سلمان والتي لاقت تفاعل كبير من جمهور مسرح المفتاحة .
وكان الفنانان قد أعربا في المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفلة عن سعادتهم بوجودهم في أبها ، وقدما شكرها لهيئة الترفيه وهيئة الثقافة ولمعالي المستشار تركي ال الشيخ ولجمهور منطقة عسير .
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