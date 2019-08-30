الان تتابع تعرف على الطائرة الروسية الغامضة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365
ظهرت في معرض الطيران المقام في ريف العاصمة الروسية موسكو طائرة عسكرية نادرة.
واسترعت هذه الطائرة، التي ظهرت في معرض “ماكس 2019” الذي أقيم منذ أيام في مدينة جوكوفسكي، انتباه زوار المعرض من الأجانب، وفقا لدورية “ذي أفياتيونيست”.
وتعتبر الطائرة التي تحمل اسم “سو-47” وفقا لمنظمي المعرض، طائرة غامضة ونادرة جدا، إذ لا توجد لها إلا نسخة واحدة. وأنجزت هذه الطائرة التي يسميها خبراء حلف شمال الأطلسي بـ”النسر الذهبي”، ويجدونها غامضة، رحلتها الجوية الأولى في سبتمبر (أيلول) 1997.
ولا توجد نسخ عملية لهذه الطائرة التجريبية التي تستخدم لتجريب واختبار التقنيات الجديدة. فمثلا، استخدمت طائرة “سو-47” لتجريب تقنية إدارة رقمية ومواد تدخل في صناعة الطائرات الحديثة كالليف الكربوني. ويستفاد الآن من بعض الاختراعات التي اختبرتها طائرة “سو-47” في صناعة طائرات “سو-57” التي تمثل الجيل الخامس من المقاتلات.
وأصبح ظهور هذه الطائرة النادرة في معرض الطيران حدثا كبيرا استرعى اهتمام عشاق عالم الطيران من كل أنحاء العالم.
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