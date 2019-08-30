الإمارات ترغب باختبار طائرة مسيرة روسية على أراضيها

وقال المكتب الصحفي لجهاز التعاون العسكري التقني لوكالة "سبوتنيك": "جاري العمل على مسألة إمداد إحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطائرة المسيرة "أوريون-إيه".
وتابع، قائلا: "من السابق لأوانه الحديث عن تعاقدات بالإضافة إلى ذلك، ندرس إمكانية عرض طائرة "أوريون-إيه" على دولة الإمارات، التي تقدمت بطلب لإجراء اختبار للطائرة على أراضيها".
واستفادت القوات الروسية المشاركة في محاربة الإرهاب من نماذج تجريبية أيضا من الطائرات المسيرة التي أبدعتها روسيا مؤخرا أبرزها طائرة "أوريون". وبحسب خبير الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، فإن بإمكان طائرة "أوريون" حمل الأسلحة بالإضافة إلى أجهزة المراقبة والاستطلاع. ويشار إلى أن بإمكان طائرة "أوريون" حمل قنبلتين صغيرتين.
ويبلغ باع جناح طائرة "أوريون" 16 مترا، ويبلغ طولها 8 أمتار. ويمكنها أن تحمل ما يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام. ويمكن أن تتراوح سرعتها بين 120 و200 كيلومتر في الساعة. ويمكن لها أن تصعد إلى ارتفاع 7500 متر، وتحلق إلى مسافة 300 كيلومتر. ويمكن أن تدوم طلعتها الجوية 24 ساعة.
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