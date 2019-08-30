روسيا: 30 هجوما مسلحا على مواقع الجيش السوري خلال أغسطس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت روسيا أن المسلحين في سوريا شنوا خلال أغسطس الجاري، أكثر من 30 هجوم على مواقع الجيش السوري، قتل خلالها أكثر من 140 عسكريا سوريا، وأصيب عشرات المدنيين بجروح.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الهجمات على المواقع العسكرية الروسية تتواصل، حيث تعرضت القاعدة الروسية في حميميم لـ 4 عمليات قصف بالصواريخ في أغسطس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "كلما حققت القوات السورية التفوق على الميدان وبدأت بالتقدم على مواقع الإرهابيين، يبدأ زملاؤنا الغربيون بتصعيد الدعوات لوقف العمليات القتالية، كأنهم ينسون قراراتنا المشتركة بشأن محاربة الإرهابيين بلا هوادة أريد أن أخيب آمالكم، هذه العملية لا رجعة فيها والتوافق من أجل سوريا آمنة جديدة قد تم ولم يعد الإرهابيون وداعموهم يمسكون زمام المبادرة وأنتم لن تتمكنوا من إنقاذهم".

وأشار بوليانسكي، إلى أن إدلب لا تزال البؤرة الرئيسية للتوتر ولم يصمد وقف إطلاق النار هناك، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق الإرهابيين في إدلب، وليس على دمشق.