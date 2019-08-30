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مسؤول عماني يفسر سبب تبادل الزيارات مع إسرائيل

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مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليليمسؤول عماني يفسر سبب تبادل الزيارات مع إسرائيل دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليليمسؤول عماني يفسر سبب تبادل الزيارات مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "أثير" العمانية أن مفتي البلاد أحمد بن حمد الخليلي نقل عن مسؤول تأكيده أن السلطنة لم تقم علاقات مع إسرائيل، لكن الحال اقتضى الزيارات المتبادلة معها.

وأكد الخليلي في رسالة بعث بها إلى رجل الدين الإيراني جعفر السبحاني "الموقف الدائم من القضية الفلسطينية بما يدعم النضال فيها، ويعزز الإصرار على استرداد الحق المغصوب کاملا غير منقوص".

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فلسطين والاحتلال.. صراع الهوية والتراث

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وكشف مفتي سلطنة عمان في رسالته، وهو عالم معاصر له جهود في مجالات الكلام والتفسير والفلسفة، أن مسؤولا أكد له "أنه لن تقوم علاقة بين السلطنة وبين ذلك الكيان".

ونقل المفتي الذي وصف إسرائيل بـ"الغاصب" عن المسؤول قوله: "ولكن اقتضى الحال أن يكون هناك تبادل زيارات من أجل تخفيف الوطأة عن الشعب الفلسطيني".

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يحصل قادة وملوك العالم على مرتبات مثل أي موظف آخر في الدولة، وتحتل الملكة إليزابيث المرتبة الأولى كأعلى ملوك العالم أجرًا حيث تحصل سنويًا على 107 مليون دولار كما أنها أكثر الملوك جلوسًا على العرش فهي ملكة إنجلترا منذ 67 عامًا. هكذا كان شكل

المصدر: "أثير"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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