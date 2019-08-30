دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإمارات: نحتفظ بحق الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها اليوم، إن التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات؛ ما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقًا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية، مؤكدة أن الميليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا؛ لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.

وأشار البيان إلى أن استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية هاجمت قوات التحالف العربي في مطار عدن، ما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس؛ لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها.

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وشدد البيان على أن الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع النفس.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية، الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن، ويهدد كذلك جهود التصدي لميليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية.

ولفت البيان إلى نجاح التحالف العربي خلال السنوات الماضية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أخطر التنظيمات دوليًّا؛ حيث نجح التحالف في تحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدًا.