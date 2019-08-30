قتلى من الحشد الشعبي في انفجار بالأنبار

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية في العراق بمقتل 2 وإصابة ثالث من عناصر الحشد بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية في ناحية الخيرات شمال شرق الكرمة شرقي الفلوجة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث شرقي الفلوجة.
وعلى صعيد آخر، هددت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من مهاجمتها أو انتقاد قادتها، وسط الجدل المتصاعد في البلاد بشأن الطائرات المسيرة التي استهدفت مخازن أسلحة للحشد الأسبوع الماضي.
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وانتقد كثير من النشطاء العراقيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية ميليشيات الحشد، وبالتحديد رئيسها ونائبه، واتهموهم بجر العراق إلى حرب بالوكالة عن إيران مع الولايات المتحدة.
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