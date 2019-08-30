ميركل تتمسك بـ"حل الدولتين" لتحقيق السلام والأمن بين فلسطين وإسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، دعمها لإيجاد حل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذا الحل يجب أن يؤدي إلى أن يتسنى للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش في سلام وأمن، وذلك خلال استقبالها للرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الألمانية برلين.

وأكدت ميركل، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حل الدولتين المتفق عليه بين أطراف النزاع حتى وإن تبين أن هذا الهدف تزداد صعوبة تحقيقه دائما، مشددة على أن حكومة ألمانيا ستواصل العمل من أجل التوصل لهذا الحل، حتى وإن بدا صعب المنال، حسبما أورد موقع إذاعة "دوتشيه فيله" الألمانية.

وشددت ميركل، على حق الفلسطينيين في عيش حياة جيدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، لافتة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك أفق مستقبلية للتنمية الاقتصادية في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن ألمانيا كانت أكبر مانح ثنائي في الأراضي الفلسطينية بإجمالي 110 ملايين يورو خلال العام الماضي.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل التوصل لحل الدولتين في الحدود الخاصة بما قبل الخامس من يونيو عام 1967، مؤكدًا أن الفلسطينيين يشيدون بجهود ميركل في تحقيق تعاون متعدد الأطراف بعيدا عن حلول أحادية الجانب، من أجل توفير الاستقرار والسلام في العالم.

Advertisements

وأعرب عباس، عن أسفه إزاء عدم تعاون الحكومة الأمريكية في تحقيق السلام والأمن بالمنطقة من خلال استبعاد موضوعات من المفاوضات مثل وضعية القدس واللاجئين والحدود وبناء المستوطنات، وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا: "لهذا السبب نطلب أن تتم مفاوضات تحت إشراف دولي"، في إطار لجنة رباعية للشرق الأوسط تضم دولا أوروبية وعربية ترافق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

جدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن خطة سلام خاصة بها وصفتها بـ"صفقة القرن"، بيد أنها لم تكشف الجانب السياسي من هذه الخطة بعد.

وأعلن مسئول أمريكي أمس أن الإعلان عن الخطة سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل.