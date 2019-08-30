شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات بأمريكا تطالب مواطنيها بتوخى الحذر بسبب إعصار دوريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت قنصلية الإمارات العامة لدى الولايات المتحدة بنيويورك مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعصار دوريان الذى سيصيب شواطئ فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وذلك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية. وقالت القنصلية عبر تويتر: نحذّر مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إعصار دوريان الذى سيصيب شواطئ فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وذلك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. Advertisements وأضافت : يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن إعصار دوريان عبر نشرات الأخبار المحلية الأمريكية وأخذ التعليمات الرسمية على محمّل الجد والتقيّد بها.

وأشارت إلى أنه فى حالات الطوارئ يرجى الاتصال مباشرةً على الرقم 911، كما يرجى الاتصال على خط الطوارئ الخاص بالقنصلية العامة فى نيويورك وهو 646-630-2575

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