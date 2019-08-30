شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال معرض صور معالم من الحج بصالة حجاج مطار جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار مساء أمس الخميس على معرض صور معالم من الحج الذى نظمته على مدى 14 يومًا وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة فى صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى جدة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.



وشاهد الحجاج خلال أيام المعرض أكثر من 70 صورة فوتوغرافية وعدداً من مقاطع الفيديو التى تناولت مراحل التطوير فى المشاعر المقدسة مع منطقة مكة المكرمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاح والمعتمرين.



كما شاهدوا لقطات بالأقمار الصناعية لمشروعات المشاعر المقدسة والمسجد الحرام التى تنفذ منذ 13 عامًا، وكيف أصبحت بعد التنفيذ والجديدة منها، ليلحظوا الفارق الكبير فى البنى التحتية ومستوى الخدمات التى تقدم بشكل جديد كل عام لضيوف الرحمن ليتمنكوا من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

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وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المعرض، حيث قدمت لهم مطبوعة بالمجان لتوثق آخر لحظات رحلة حجهم خلال هذا العام.



وشارك فى المعرض الذى حظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة: الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".