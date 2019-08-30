الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 30 أغسطس 2019‎‎‎‎

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تجدون تاليا أجندة التقارير والمتابعات الإخبارية للنشرة العربية، الجمعة 30 أغسطس/آب 2019‎‎‎‎



** المتابعات الإخبارية:

** تركيا

- يزور الرئيس رجب طيب أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة "عيد النصر"، وسيستقبل المهنئين خلال حفل يقيمه في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

- احتفالات في عموم تركيا وبعثاتها الخارجية وجمهورية شمال قبرص التركية، بالذكرى الـ97 لـ"عيد النصر" حيث انتصارات الجيش التركي على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.

- وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب لقائه نظيرته النرويجية إين ماري إريكسن سوريدي.

** فلسطين

- مسيرات منددة بالاستيطان وجدار الفصل في الضفة الغربية.

- فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

** اليمن

- تطورات الأوضاع في اليمن مع إعادة سيطرة الانفصاليين على العاصمة المؤقتة عدن بدعم جوي من الإمارات أسفر عن مقتل وإصابة مئات من الجيش والمدنيين.

** السودان

- تطورات تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بعد الاتفاق على تأجيل إعلان التشكيل لمدة 48 ساعة تنتهي ليلة الأحد.

** الجزائر

- دعوات للتظاهر في الجمعة الـ28 للحراك للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



** تونس

- ندوة إعلامية لحركة النهضة في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة لتقديم البرنامج الانتخابي الرئاسي والتشريعي للحركة.

** ليبيا

- مستجدات معارك طرابلس، بعد فشل هجوم شنته قوات خليفة حفتر، على مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في محاولة لاستعادتها من قوات الوفاق، وتحشيد الأخيرة بالقرب من الحدود الإدارية لمدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق).

** الرياضة

- ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم:



· النجمة (لبنان) – الترجي (تونس) (17:00 ت.غ)



· الهلال (السودان) – الوصل (الإمارات) (18:00 ت.غ)



- أهم مباريات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم:



· ميتز – باريس سان جيرمان (18:45 ت.غ)



- أهم مباريات الجولة الثالثة للدوري التركي لكرة القدم:



· قاسم باشا – أنقرة غوجو (17:30 ت.غ)



· قيصري سبور – غلاطة سراي (17:30 ت.غ)



- أهم مباريات الجولة الثالثة للدوري الجزائري لكرة القدم:



· اتحاد العاصمة – جمعية عين مليلة (19:00 ت.غ)



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- ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم:



· بيراميدز – حرس الحدود (18:00 ت.غ)

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التقارير الخاصة:

** تركيا



1- دبلوماسي تركي: موجودون بقوة من أجل مسلمي أراكان (مقابلة)

أنقرة



السفير التركي في ميانمار كرم ديوانلي أوغلو يقول إن موقف أنقرة بشأن مسلمي أراكان مؤشر على الدبلوماسية النشطة التي تنتهجها على الطاولة وعلى أرض الواقع. (طوغرول تشام) (صور)



نحو 630 كلمة

2- التسوق في تركيا.. متعة لا تنتهي للأجانب (تقرير)

معدل تسوق السياح الأجانب في تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 زاد بنحو 70 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. (ألف فرحان)(صور)

نحو 500 كلمة

** الشرق الأوسط

3- هجمات سياسية وأزمات تمويلية واتهامات بالمحسوبية.. ما مصير "أونروا"؟ (تقرير)

غزة

تواجه الوكالة الأممية منذ سنوات، أزمات تمويلية وهجمات سياسية واتهامات بالفساد، قادتها واشنطن، في وضع يعتقد الفلسطينيون أنه يهدف إلى إنهاء دور الوكالة، التي تخدم قرابة 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. (مصطفى حبوش)

نحو 1000 كلمة

4- أنس العبدة: محاولات النظام السيطرة على إدلب ستنهي الحل السياسي (مقابلة)

إسطنبول

رئيس الائتلاف السوري المعارض اعتبر محاولات النظام للسيطرة على إدلب ستنهي الحل السياسي في البلاد، وتفتح المجال أمام سنوات طويلة من الصراع المسلح قد تصل لعشر سنوات على الأقل. (محمد الشيخ يوسف)(صور وفيديو)

نحو 1100 كلمة

5- الاستهداف الحوثي للسعودية بالطائرات المسيرة.. الأهداف والتأثير (مقال)

إسطنبول

اتجهت بؤر الصراع في المنطقة مؤخرا إلى استخدام أوسع للطائرات المسيّرة، سواء من دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، أو من قوات محلية شبه عسكرية تخوض حروبا بالوكالة عن دول أخرى، مثل جماعة "الحوثي" في اليمن. (إحسان الفقيه)

نحو 900 كلمة

**اقتصاد

6- خفض الأسعار لم ينشط السوق.. الركود يضرب قطاع العقار في الأردن (تقرير)

عمان

ما تزال سوق العقار في الأردن، تعاني حالة ركود ارتفعت حدتها خلال العامين الجاري والفائت، اضطر مستثمرو العقار على إثرها، عرض منتجهم بأقل من سعر الكلفة. (رهام علي)

نحو 500 كلمة

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