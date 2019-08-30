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السعودية تجذب العالم ترند يتصدر تويتر.. ومغردون: بسبب رؤية 2030
الجمعة 30 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
دشن رواد موقع التدوين المصغر تويتر، هاشتاج "السعودية تجذب العالم"، وهو الهاشتاج الذى تصدر قائمة الترند فى الإمارات، وبرز ضمن الأكثر تداولا اليوم الخميس، بعد أن أدرج تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، السعودية في المرتبة السابعة عالميا من حيث استقطاب الهجرة والعمل والإقامة، متقدمة على دول مثل اليابان وإيطاليا وسويسرا.
وغرد رواد تويتر، بالهاشتاج الذى احتل مراكز متقدمة، أمس الخميس، محتفين، باعتبار السعودية مقصدا للهجرة والعمالة، مشيدين بحجم الاصلاحات الاقتصادية والداخلية، التى كانت عاملا مباشرا فى جذب العمالة والهجرة.
وغرد أحد المدونين، السعودية وبعد اصلاحاتها الداخلية وتغير نمط الحياة فيها والتخلص من زمن الصحوة اصبحت بيئتها جاذبة للعالم"، فيما قال آخر :" لرؤية 2030 ساهمت في تحول المملكة وأسهمها عند العالم أجمع صار يشوف السعودية بلد تتجه لتحول كبير وأغلب الناس يحاول يستغل الفرصة والنهضة اللي تعيشها المملكة ويواكبها"، وغرد آخر :" بالرؤية الطموحة والتفاؤل الكبير، سنحقق مرادنا ونصل لنكون على القمة، هي البداية فقط أن نجذب العالم وأن نكون حلم المهاجرين".
فيما قالت مدونة :" استقرار السعودية من خلال التلاحم الوطني بين الشعب والقيادة واللي ساهم بشكل كبير بزيادة الأمن جعل السعودية تكون في هذا الترتيب المتقدم"، وغرد آخر :" ميزة الحياة في السعودية تنعم بالراحة والأمن وخلوها من السرقات وتوفر كافة الخدمات اللي تساعد على الحياة اليومية".
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