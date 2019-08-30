شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم تنوعا فى درجات الحرارة، وتشهد السعودية أمطارا رعدية، بينما تشهد البحرين والإمارات طقسا مشمسا.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدى إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، و كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الجمعة سيكون حار ورطب، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية، بينما ستكون الصغرى 30 درجة.