شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يختتم زيارته لواشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودى، والوفد المرافق له العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
والتقى بن سلمان عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تدعم أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر.
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